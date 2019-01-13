施政期末考 賴揆留10難題

2019年01月13日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德率內閣總辭，任內留下至少10項施政難題，待準閣揆蘇貞昌解題，蘇貞昌想在所剩一年多的時間拚好經濟，至少必須拿到及格分數。

已總辭的賴揆在去年提及，今年最迫在眉睫的是非洲豬瘟防疫工作，有鑑於1997年的口蹄疫共撲殺400多萬頭豬，重創台灣養豬產業，造成1700億元損，而預估非洲豬瘟今年影響層面比口蹄疫更廣。

賴揆留下的第二道難題就是「拚經濟」。賴揆說，拚經濟仍是行政院施政主軸，特別是要做到藏富於民，尤其國發會提醒，今年全球經濟情勢更為嚴峻，如何完成今年經濟成長目標2.4～2.6％，將是蘇貞昌一大考驗。另外，還有協助海外資金回台，這部分的修法涉及APG亞太洗錢防制組織相關要求，後續蘇貞昌領導的行政院還要再跟APG溝通，護送相關方案順利抵達立法院。

第4、5、6項政策分別是「地方創生元年」、「雙語國家元年」、及「服務型智慧政府」，地方創生的推動，主要解決人口集中在城市、鄉村空洞化的問題；雙語國家的推動則是讓全民從需求面讓台灣提升競爭力，而不只著眼於考試，預計用12年的時間達成雙語國家目標。在服務型智慧政府方面，重中之重是「數位身份證件」（eID），目標是在2020年面發放。

賴揆在總辭前夕，被媒體問到「未竟之志」，還點名「環評新制」，他說，目前環評新制「方向俱備，草案也有」，未來再做一點調整，草案很快可端出。

另外，賴揆還追加了同婚議題修法，同婚議題公投結果出爐後，行政院與立法院都有討論，這是重大且複雜的議題，立法委員的意見很寶貴，政院必須與委員取得共識，才能提出對案。

賴揆未提及的還有兩項政策有待準閣揆拍板，一是蔡英文總統提出的經濟紅利分享，在政院決定從長計議後，將成為蘇內閣的課題；其次是假訊息修法，日前行政院已完成首波《災防法》等7項修法，後續是否續推第2波包括《社維法》在內修法。

(中國時報)