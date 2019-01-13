治空汙 環團盼張子敬大破大立

2019年01月13日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

環保署長張子敬小檔案

環保署副署長張子敬升署長，他一向被視為「老環保人」，基層出身，後來成為蘇貞昌的愛將，張子敬表示，他很喜歡事務官的工作，原本無意願接署長，但這個節骨眼應該站出來與老長官一起打拚，才決定接受新職。

張子敬在蘇擔任台北縣長期間，擔任環保局長，2000年升副縣長，2006年蘇受命組閣，首度成為行政院長，張子敬也被拔擢至中央，擔任環保署副署長。

張子敬在環保署一待就是12年多，歷經張國龍、陳重信、沈世宏、魏國彥、李應元等多位署長，即使民進黨、國民黨輪替執政，他仍能待在副署長的位置，可見專業能力頗受肯定。直到這次老長官蘇貞昌再度組閣，他終於坐上署長寶座。

對於張子敬擔任環保署長，環保團體看法不一，台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，曾與張子敬同事多年，對於他的個性與行事風格相當了解，環保業務方面應該沒有問題，只不過張子敬擔任事務官多年，個性可能變得比較保守，而新任閣揆蘇貞昌是積極任事之人，號稱「衝衝衝」，張子敬必須跟得上腳步，不能再有事務官的習性。

劉志堅說，以環團的標準來看，這些年國內的環保成果有限。廢棄物、資源回收、循環經濟等方面進展不多，防制空汙部分，紅害的確是有減輕，但面對大型固定汙染源的限制力道還不夠強，只著重於移動汙染源，以致事倍功半，期待張子敬上台後能夠大步向前邁進。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，從去年開始，深澳案、觀塘案對環評制度的公信力傷害相當大，而前署長李應元與副署長張子敬，在觀塘案都扮演為開發單位護航的角色。

葉光芃說，張子敬升官，執政黨的環保理念實在令人質疑，只能希望張子敬上任後能夠撤銷觀塘案的環評結論，才能重新找回環評制度的公信力。

(中國時報)