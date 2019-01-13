擋住非洲豬瘟 陳吉仲最大挑戰

2019年01月13日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

農委會主委陳吉仲小檔案

農委會代理主委陳吉仲獲得蘇貞昌青睞，真除主委一職，學界和基層大都認為，在這個節骨眼恐怕也找不到更合適的人選，甚至沒人敢跳進來。而目前正值大陸非洲豬瘟疫情高峰，台灣的防疫工作非常重要，也不適合陣前易帥，貿然更換指揮官。如果陳吉仲能夠阻止非洲豬瘟登陸台灣，他的貢獻將會被記上一筆。

陳吉仲表示，自己不會站在個人的角度去思考去留，而是站在國家的角度，上任後，除了非洲豬瘟防疫外，還要解決產銷問題，讓農民感受到收入增加。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信表示，陳吉仲本身擁有學術背景，經過這兩年多的歷鍊，增加了實務經驗，由他來接主委應該順理成章。由於陳吉仲的學者個性，講話可能比較直率，並不討喜，外界的解讀也常對他不利，但他應該是個肯做事的人；如今當上主委，更能放手去做，要把握機會。

林榮信說，非洲豬瘟是目前台灣農業面臨最大的威脅，陳吉仲一直擔任防疫指揮官，除了要防堵疫病入侵，也應設法引導養豬產業轉型，化危機為轉機。另外，這兩年來產銷出問題，農產品的價格不穩，農民怨聲載道，農委會也被罵翻。陳吉仲本身的專長就是農業經濟，應該避免再陷入類似的困境。

基層農民養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，希望陳上任後趕快禁止廚餘養豬；因為農委會自己說過，把疫情防堵於境外雖是最重要的防線，卻很難完全阻絕。至今仍有零星肉品被海關查獲，，如果防疫稍微鬆懈，旅客攜帶肉品入境的可能性更高。

郭嘉育說，如果能夠禁止廚餘養豬，等於樹立起第2道防線，降低豬場感染疫情的風險，希望趕快宣布禁止廚餘養豬。

(中國時報)