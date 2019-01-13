外交版吳音寧 喊冤只領15萬

2019年01月13日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

「口譯哥」趙怡翔進外交部未滿1年即派任駐美代表處政治組長，引起議論。趙怡翔昨終於在臉書回應強調，在扣除基本開銷後，他1個月薪資實領大概是15萬，希望大家先給他表現的機會，「我不會讓大家失望的」。

就在趙怡翔發完臉書，澄清自己絕非靠關係才獲得美處工作機會後，外交部長吳釗燮在傍晚接著出面表示，「他（趙怡翔）的離開對我來說是很嚴重的衝擊，但正是因為台美溝通很重要，不然我為什麼要放他走？」

力求表現 不讓大家失望

吳釗燮更說，趙怡翔的工作已經啟動，開始與重要智庫以及行政部門接洽聯繫，給趙怡翔一點時間，絕對會讓人刮目相看。

對於各界質疑有沒有資格擔任這份工作？趙怡翔透過臉書表示，這是很難自我評鑑的問題。任何人在職場上都知道，長官、同事可能都對於自己的工作表現有不同的看法。但今天他加入了民主進步黨這個體系，他什麼都沒有，沒有家庭背景、沒有任何財力、更沒有任何關係；在大家評論他是否有資格擔任美處這份工作前，「給我一個表現的機會，我不會讓大家失望的。」

至於趙怡翔的薪資究竟是多少？他解釋，雖然年初已經達簡任11職等，但今天在符合各項規定下，必須以一等諮議（相當於薦任9職等）資格外派，所以很多媒體可能誤認為他是領簡任11至12職等的薪水。在扣除美國的醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金及其他外派美國衍生出的必要花費後，大概實領是15萬左右。

趙怡翔進一步否認這陣子盛傳外交部內文官跟政務官對立。他說，外交部是一個團隊，目標就是為台灣塑造一個更友善的國際環境，不會因為大家是來自什麼體系而有差異。

對於趙怡翔自稱實領月薪15萬，吳釗燮說，他的薪水就是本俸加上地域加給7002美元（約台幣21萬），在美國雖談不到縮衣節食，但也說不上奢華。

地下大使？「他懂分寸」

吳釗燮說，美方聽到趙怡翔要過去華府都非常感謝，他們與趙怡翔共事過，都認為他是可靠的人，不論是議題的掌握或是做事態度都盛讚有加。過去兩年多來他不論是在國安會、總統府、外交部，趙怡翔就是最重要的幫手，他的能力是經過驗證的。「我的工作常常跟其他國家駐台代表處接觸聯繫，他們都知道，我在忙的時候只要找到趙怡翔，什麼事情都可以解決，他在台北外交圈小有名氣，絕對不是接電話的小祕書而已。」

外界指趙怡翔就是代表吳釗燮的人，恐怕會成「地下大使」。吳釗燮指出，對於這項人事決定會負起全責，而且他很懂得分寸，過去華府絕對會服從高碩泰大使。

(中國時報)