一步登天 反淪為政治提款機
沉默多日的「口譯哥」趙怡翔，終於出聲為自己反擊。然而，不論是領多少錢，不論任何補助或津貼可不可以領，都無法改變趙怡翔「一步登天」的事實。
趙怡翔待在吳釗燮身邊兩年多，「能力」如何，相信吳釗燮最清楚不過，外人難以置喙。對於整起事件所引發的一連串風波與質疑，吳釗燮再三向立法委員以及媒體掛保證，甚至甘願為這起任命負起全責，確實可以反映出趙怡翔的重要性。
然而，即便趙怡翔在台北外交圈闖出名氣，能力更足以讓吳釗燮折服，但卻還不足夠說服社會大眾，而這正是整起風暴的核心原因。倘若趙怡翔的能力真的這麼好，美國也對他如此看重，歡迎他的到來，那麼即便沒有掛上「政治組長」的頭銜，應該也能做出成績才對。
一旦趙怡翔真的做出讓國人刮目相看的成績，屆時再扶正為政治組長也不遲，相信一椿立意良善的人事任命案，也不會演變成「吳音寧2.0」。
趙怡翔本來是幕僚身分，一下子被拉拔到檯面上，更要肩負與美方溝通協調的重要工作，經過這一番折騰，即便政治組長的地位依舊穩固，但是起步就已經不順，更何況在鋒芒畢露之後，接下來只會受到各界的放大鏡檢視他的一言一行，也成為在野黨的政治提款機。
正所謂「愛之適足以害之」，倘若未來我國對美工作取得進展，成就必然會聚集在趙怡翔身上，光芒甚至會掩蓋駐美代表處的其他職業外交官，這樣要同儕怎麼會甘心？一樣是辛苦工作，到頭來卻是為他人作嫁衣裳，心裡又會是什麼滋味？
倘若不幸未來對美工作未取得重大進展，甚至出現挫敗，那麼趙怡翔更是難辭其咎，屆時千夫所指的壓力趙怡翔承受得起嗎？吳釗燮又捨得嗎？難道還要再出面為愛將擋子彈嗎？
(中國時報)
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