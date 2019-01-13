薪俸也搞錯 前外交官批不夠格

2019年01月13日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

「口譯哥」趙怡翔自曝薪資「實領15萬」，再度成為外界箭靶。駐紐西蘭前代表介文汲指出，連自己的薪水有多少都搞不清楚，還敢白紙黑字地在臉書上發文，光這點就不夠資格作外交官了，更別說是駐美代表處政治組長這樣高階敏感的外交官了。

介文汲表示，駐外人員每月會收到薪俸單，會把應發金額及應扣金額一筆一筆列的清清楚楚。至於口譯哥所稱的補貼當地房租的正確名稱叫房租津貼，是在上述薪俸單之外的津貼，採實報實銷，也就是口譯哥華府租房子是國家幫他付租金。另外駐外人員每年還有年終加發及考績獎金。外放時有川裝費及本眷機票費。

他補充，駐美代表處政治組長還有配車及全額汽油補助，這些口譯哥都未提，或許是因為他自己都還沒搞清楚。「自己的這點小事都搞不清楚，駐美政治組長要處理的國家大事一大堆，他會有能力處理嗎？這才是我們最擔心，也最不能接受的。」

台北市議員游淑慧強調，重點不在口譯哥的「實領薪資」，重點在口譯哥「憑什麼」！但看到口譯哥對「薪資實領」新定義後，果然如網友所說是「男版吳音寧」無誤！

她質疑，憑什麼沒有足夠資格的你們，能獲得這樣的高位與高薪？憑什麼你們能有這樣的機會，而別人沒有？憑什麼這個社會既得利益的你們，態度仍如此自以為是？國家名位、資源被這樣濫用，公平制度與正義被任意毀棄，「憑什麼」才是你們需要對外解釋的！

台北市議員羅智強指出，除了薪水，這個美處政治組長的職務，向來都是文官出任，向來都要至少20年的外交資歷才會出任，經過考試、訓練、外派、調部、再外派的長期培養，口譯哥幾近於零的外交資歷，憑什麼？這不是破壞文官體制是什麼？

羅智強說，如果口譯哥派的是外交部長甚至駐美大使，都是政務任用的職位，反而沒有太大意見，蔡英文高興就好。但是美處的12職等政治組長，那一直是文官工作，民進黨卻為了政治上的保雞保犬，寧破壞政府體制，也要硬塞口譯哥，這才是問題。

(中國時報)