西洋情人節 邀有情人跳愛河

2019年01月13日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市觀光局致力打造愛情產業鏈，將邀25對情侶見證愛情，由男方跳愛河，象徵永浴愛河。圖為愛河旁的熱戀男女。（林瑞益翻攝）

行銷高雄又有新招！高雄市觀光觀光局長潘恒旭12日宣布，2月14日西洋情人節將邀25對情侶「墜入愛河」，活動當天安排男士跳愛河，象徵在這多變的年代，有不變的堅持，與另一半永浴愛河。

不僅如此，預計2月正式到任的高雄市副市長葉匡時，14日將先前往上海招商，並受邀向台商發表演講、拜訪當地多家企業，同樣尚未就職的經發局長伏和中也將隨行，全力為高雄拚招商引入投資。

潘恒旭昨表示，觀光局會幫報名跳愛河的男士們準備救生衣，跳水的撲通聲就像心跳聲，並同時立誓，這輩子要好好愛護眼前這個人；另外還會找愛河附近的飯店贊助，讓愛侶跳完愛河後，盡快到房間盥洗，並準備愛情套餐供永浴愛河的情侶享用，歡迎全國有興趣的情侶報名參加，由於場地限制，只限額25對。

來自馬來西亞的沈姓遊客說，非常願意參加這場活動，可以顯示他對老婆的愛，但他不會游泳；對於媒體表示，愛河有點臭，沈先生回應，這樣更能顯示對老婆的愛，太太則在旁甜笑說：「表示老公真的很愛我！」這對夫妻是在韓國瑜當選高雄市長後，特地到高雄觀光，響應「人進得來」競選口號。

為推廣愛情產業鏈，觀光局規畫以愛河景色為主，結合沿線各飯店推出「一生一世」1314愛情日活動，將在每月13、14日推出不同主題特色，加強行銷愛情產業。

本月活動主題為「愛情套房」，由飯店業者以浪漫愛情為主題，推出限量主題套房，參與的飯店有福容大飯店、翰品酒店、國賓大飯店、漢來大飯店、君鴻國際酒店、鈞怡大飯店、秝芯旅店駁二館、城市商旅（駁二館、真愛館）、賀喔文旅、青雨行館、愛河、日央等12家飯店。房間內將以紅酒或巧克力等作點綴，強化愛情浪漫氛圍，也歡迎民眾一起到高雄體驗浪漫的愛情產業鏈。

第2波活動因適逢2月西洋情人節，觀光局將主題設定「情人套餐」，邀星級飯店於愛河Love地標前，擺出「一生一世」情人宴，期待為高雄帶來愛的春天。

(中國時報)