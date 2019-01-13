扁籲蔡推修憲 改走內閣制
內閣頻頻改組，前總統陳水扁昨透過「新勇哥物語」表示，台灣目前的憲政體制非常混亂，是世界上罕見的「憲政怪胎」，呼籲蔡總統若要歷史留名，可推動修憲，內閣制是可考慮的方向。
陳水扁表示，台灣的憲政體制何去何從？有人說要像美國一樣走向總統制，也有人說學日本走向內閣制，或如同法國百分之百的雙首長制。
他表示，台灣目前的憲政體制非常混亂，是世界上罕見的「憲政怪胎」，既非總統制、內閣制，更不是雙首長制。前總統李登輝任內6次修憲，他8年任內也有一次憲改，憲政體制變成這樣大家都有責任；以他從政經驗來看，台灣走向內閣制很適合也有必要。
陳水扁表示，有些人會用「動機論」，懷疑他是不是當過總統還想擔任內閣總理，其實不用走向內閣制，他如果要選，只要卸任後等待1屆就能再參選總統，「但阿扁不會這樣做」，他已是一個退休的人，不可能再參與任何選舉，他的政治哲學就是「做過就好」。
「台灣的總統最難做，但最有權力又不用負責任，就是所謂權責不符。」陳水扁說，台灣總統民選出來後，不用面對國會的監督與制衡；要對立法院施政報告及接受質詢的是行政院長，但閣揆由總統提名任命沒有保障，「今天能讓你當院長，明天就可把你拔掉」，不用經立法院同意。
他說，過去民進黨的民主大憲章主張要走向總統制、反對內閣制，因為當時民進黨認為要贏得國會多數不容易，但現在民進黨不但能贏得地方選舉過半，也能贏得總統大選，尤其2016年還國會過半，什麼都有可能。
陳水扁強調，蔡英文總統若要歷史留名，可利用這個機會推動憲政改造，做明確選擇，內閣制未必不好，是可考慮的方向。
(中國時報)
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