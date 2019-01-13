第一次過生日 12歲妹只願家人好

2019年01月13日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

兒盟臉書粉專發布「小妹的生日願望」，影片，引起網友熱烈迴響。（取自兒盟臉書）

78歲老阿嬤含辛茹苦拉拔兩孫女，大妹已國中畢業，小妹也將從國小畢業，因經濟拮据，小妹到12歲才首次吹生日蠟燭，她許下生日願望：「希望家人可以過的很好，自己成為一個可以幫助別人的人」。兒童福利聯盟臉書粉絲專頁發布影片《小妹的生日願望》，許多網友看了都很感動，「486先生」更在網路上豪氣留言「這三個老小，我來養。」

網友霸氣喊 三老小我養

兒盟執行長白麗芳表示，姐妹倆很懂事又貼心，從不吵著要求新衣、玩具；阿嬤近來則更加省吃儉用，要想辦法存錢讓孫女參加畢業旅行。當初姐妹倆同意拍這支短片，是為了要感謝兒盟長期的協助，祖孫三人的日子過得當然不寬裕，僅靠阿嬤每月7000元老人年金生活，但希望能和常人一樣平靜度日就好。

由於她們並非想博取外界同情，所以影片中均未露臉，至於外界關心姐妹倆的學費、畢旅費用、一家三口的日常生活，兒盟都會提供協助，除了486先生，之前也有一位民眾主動聯繫兒盟，但兒盟立場就是全力保護祖孫三人的隱私。

486團購網創辦人陳延昶昨於臉書直言不想透過中間人，要直接找到她們，更表示：「這三個老小，我來養。」對此，兒盟執行長白麗芳表示，很感謝各界關心，為了保護祖孫3人隱私，懇請網友停止肉搜。兒盟已陪伴她們8年，會繼續提供必要協助，請大家放心。

兒盟伴8年 籲停止肉搜

白麗芳說，其實這一家三口的故事，僅是兒盟輔導的諸多案例之一，在執行方面，兒盟並不希望社會資源過度集中在少數案例，如果民眾直接找上案例當事人，即使是滿滿的愛心，由於表達的方式不一，可能也會造成意外的困擾，而讓對方感到不知所措，這種例子並不罕見。

兒盟認為，對案例當事人提供長期且穩定的照顧反而最重要，因此透過社福團體是比較理想的方式，民眾不需擔心捐助款項、物資的流向，兒盟都會定期公開徵信，確保民眾的愛心不會白費。

(中國時報)