輪椅跑接力 身障生圓夢
位於台南市山區的玉井國小，昨日舉辦114周年校慶運動及園遊會，6年1班患有肌肉萎縮症的劉宗宇，多年來運動會只能在一旁幫同學加油，班導師昨天特別祕密安排驚喜活動，讓他下場參加運動會，在全校學生加油下，乘坐輪椅衝向終點，抵達終點線的那一刻，全校師生歡聲雷動，宗宇情緒激動的說：「真的謝謝大家，這是我收過最棒的禮物！」
因為農村謀生不易加上少子化，山區學生數逐年下降，百年老校玉井國小目前僅剩18班400多名學生，人數雖少，但昨天運動會師生用心準備精采表演，首先登場的進場活動以及別出心裁的視力保健、交通安全、均衡飲食、安全用藥、菸害防治等主題表演，均獲得來賓熱烈掌聲。
重點表演的內容更是精彩豐富，由曾任總統侍衛室主任的吳東林將軍指導的八極拳社團，及獲得多次比賽優秀成績的武術社、舞獅社小朋友也帶來準備多時的表演，而幼兒園小朋友的大會舞、親子趣味競賽，也讓家長湧進場邊捕捉精彩鏡頭，現場熱鬧滾滾。
昨天運動會最特別也最感人的場面，是由6年1班導師黃玉瑤祕密籌畫，讓班上患有肌肉萎縮症的學生劉宗宇下場參加運動會；校長江隆安笑說，老師保密到家，連他都前1天才知道。
黃玉瑤說，宗宇因健康因素，3年級從台北轉學到玉井國小，因為坐輪椅，無法上場參加運動會，只能在一旁幫同學加油，6年級3位老師得知後，一起設計這場驚喜計畫，希望為宗宇的國小生活留下難忘回憶。
當接力賽進行到一半，老師邀請宗宇到跑道上，同學們則在操場兩側夾道鼓舞，宗宇一開始還有點納悶，隨即在全校師生加油打氣下，由老師推著坐在輪椅上的他衝向跑道終點，阿嬤及校長站在終點等他，一臉欣喜的宗宇從校長手中接過鼓勵狀，並且開心與同學合影，留下國小生活最溫馨的回憶。
(中國時報)
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