首會管中閔 陸僑生盼受重視
對於民進黨內閣改組，曾任台大副校長的陳良基，將自科技部長轉任教育部長，而台大校長遴選案一連「卡」掉三名教育部長，被問起如何看待陳良基任教育部長，以及台大未來要如何與教育部互動，管中閔則低調不願回應，僅說：「不要問我問題」，不願做任何表示。
台大昨日舉行春節祭祖大典暨師生聯誼餐會，台大校長管中閔率領新一級主管出席，活動也邀請校內境外生一同參加；管中閔中午抵達會場，神情輕鬆，台大副校長陳銘憲等新一級主管也一同出席，這不只是管上任校長之後首次出席校內大型典禮，更是首度與校內陸僑生會面。
談起本次台大校長遴選風波，台大杜姓陸生直說：「總算有個了斷。」並認為前教育部長葉俊榮「最後有點擔當」，尊重大學自主，聘管中閔上任台大校長。
台大歷史系碩一陸生陳華秋則認為，管中閔之所以能當選台大校長，相信是治校理念、資歷都符合遴委會、遴選委員的期望，但之後種種原因，導致校長上任時間拖了一年多，過程中諸多指控，都是莫須有的罪名。
陳華秋還說，「台灣很多議題都被政治化了，很多人因此不把選校長當成學術自由來看，讓想要做實事的人，無法做好事情」，但這起人事案最後能回歸程序，教育部終於發布校長聘書給管中閔。他盼管能夠落實國際化治校理念，並多關心台大的陸生與僑生。
(中國時報)
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