台鐵變身日本南海電鐵 明亮相

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

由台鐵局、日本南海電鐵與台灣視野文創合作的塗裝彩繪列車，將於明天正式亮相。台鐵指出，極具關西風情的「大阪城」、南海電鐵的「關空戰士圖騰」等元素，首度躍上台鐵車身，讓台鐵列車時更加搶鏡，給過年返鄉或外出遊玩的民眾一份驚喜。

彩繪塗裝躍上台鐵2輛牽引莒光號的機車頭E212車身，命名為「藍武士號」、「日台友誼號」，分別於1月16日、17日首航，未來半年預計行駛七堵到潮州間，少部分班次則有機會經由北迴鐵路行駛至台東。

此次合作的塗裝彩繪列車，是以由關西機場直達大阪市中心難波站的特急列車「Rapi:t」為藍本，加上大阪城、固力果跑跑人、通天閣等知名景點，之後在台鐵列車上也能看到。為推出塗裝彩繪列車，日本南海電鐵特地將油漆塗料「南海藍」空運來台塗裝，列車外觀色彩不僅與日本南海電鐵一模一樣，讓人搭乘時彷彿置身大阪。

由於台灣民眾對Rapi:t的發音較困難，南海電鐵於去年11月的ITF旅展中，曾舉辦暱稱命名票選活動，吸引近1300人參與投票，並由藍武士號名稱獲得最高票。藍武士號外觀由南海電鐵吉祥物「關空戰士」領軍，車身集結眾多大阪人氣景點；另一輛日台友誼號則有雙方國旗，象徵兩國的友誼。

台鐵局行政處長黃振照說，很多台灣人到了關西機場，都想搭Rapi:t列車前往難波，南海電鐵去年才與桃園捷運簽訂合作協議，為加大行銷力道，又來與台鐵商談合作。未來在西部鐵路，每日可看見彩繪列車去、回各1班，錯過就要等隔天，想搭乘或拍攝的鐵道迷可需要算好時間。

根據台鐵規劃，2輛彩繪列車將於明天正式亮相，不只載著日本民眾的友好心情前來台灣，更要喚起台灣民眾往日本關西旅遊的興致。至於鐵道迷關心的彩繪機車頭模型，預計於2019年12月推出，2款各限量150套。

(中國時報)