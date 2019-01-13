國道警危險加給 最快春節前發放
討論多時的國道警察危險加給終於通過，內政部昨日表示，行政院於1月10日核定國道員警危險加成2952元，追溯自今年元旦生效。內政部長徐國勇表示，內政部將加速辦理行政作業，盼能在農曆年前完成發放，未來也將持續改善國道員警執勤環境，保障安全執法。
內政部官員表示，蔡英文總統相當支持國道員警增列危險加給提案，並責成內政部積極爭取。日前終獲行政院核定通過依第1級警勤加給支給數額加3成5支給，同仁每月薪資增加2952元。因考量國道員警大部分時間均於具有道路封閉、車流量大及車速快等特性的高速公路執勤，實屬於高風險工作，因此支給危險加成，激勵員警勇於任事。
內政部指出，徐國勇去年多次拜會行政院人事行政總處人事長爭取支持，並於12月6日依立法院內政委員會決議邀請行政院秘書長、人事長及相關單位主管至國道考察現勘，深刻瞭解國道員警執勤時所面臨的高度危險，行政院因此加速核定加成，且為表彰政府對國道員警權益重視，明定自今年1月1日追溯生效，在新的一年即能感受增列這項加成的美意。
內政部官員強調，內政部向來重視國道員警執勤安全，持續不斷要求警政署務必深化員警教育訓練，以建立執勤安全觀念，精進員警處理相關國道交通事故標準作業流程，同時輔以前導預警措施，並充實安全防護裝備，實質提供執勤員警安全的工作環境，以確保員警執勤安全，未來有關同仁相關權益，也都將積極爭取。
(中國時報)
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