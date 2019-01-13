港珠澳大橋 打造1hr生活圈

2019年01月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

去年10月22日清晨，一輪紅日從東方冉冉升起，將港珠澳大橋映射得格外迷人。（中新社）

港珠澳大橋主橋&海底隧道路線

港珠澳大橋是大陸粵、港、澳3地首次合作興建的超大型跨海交通工程，集橋、島、隧於一體，全長55公里，是全世界最長的跨海大橋。這座大橋除了把穿梭香港、珠海、澳門的車程從3小時縮短到1小時，其設計理念、建造技術、施工組織等也有許多突破與創新，因此被外媒譽為「新世界七大奇蹟」之一。

全長55公里 15年完成

港珠澳大橋自2003年8月大陸國務院批准展開前期工作後，經過6年的規畫、設計，2009年12月15日動工、2018年5月23日竣工、10月24日正式通車，共耗時15年完成，預計使用壽命長達120年。其功能主要是滿足香港與大陸（特別是珠江西岸）、澳門3地間的陸路客貨運輸需求，建立連接珠江東西兩岸的新通道，以推動3地經濟成長與持續發展。

目前港珠澳大橋擁有全球紀錄的「六個最」，包括整體跨度最長、鋼結構橋體最長、海底沉管隧道最長、世界公路建設史上最複雜、施工難度最高、工程規模最龐大。

港珠澳大橋被譽為世界橋梁中的「聖母峰」。從其結構來看，大橋可分成3部分，即海中橋隧主體工程；港、珠、澳3地口岸，以及3地連接線，其中包括長29.6公里、採用橋隧結構的雙向6線道主橋，6.7公里的水下沉管隧道和4座接駁橋隧的人工島。

集橋、島、隧於一體

整座大橋施工難度最高的部分，當屬現今全球最長的海底隧道。隧道由33個巨型沉管組成，一節就重達8萬噸左右，相當於1艘中型航空母艦。這不僅是大陸首條外海沉管隧道，也是世界唯一的深埋隧道。這項開創性工程沒有過往經驗可借鑒，只能透過一次次的實驗與逐步摸索，足足花費6年半的時間，才完成整個島隧工程。

大橋主體則是大陸第一個大規模使用鋼結構的外海橋梁工程，也是全球最長的鋼橋段，總用鋼量突破百萬噸，光是鋼樑和鋼塔的用鋼量就逾40萬噸，足以建造近60座巴黎鐵塔。此外，由於大橋位於海面上，空氣溼度高，因此採取重防腐表面設計，由底漆、中間漆、面漆組成，每次使用壽命約30年。也就是說，大橋需要經過數次補塗和修復，才能達到120年的使用壽命。

投資5700億 耐震又抗風

此外，由於港珠澳大橋有跨度大、地勢複雜等特殊工況，建設人員研發了世界最大的高阻尼橡膠隔震支座，承載力約3000噸，這項設計也讓港珠澳大橋能夠抵抗16級颱風、8級地震及30萬噸巨輪撞擊，堪稱相當安全。

至於港珠澳大橋建造的費用，總投資額為1269億元人民幣（約台幣5700億元），主橋由港、粵、澳三地聯合出資157.3億人民幣（約台幣705億元）共同建設，海底橋隧工程香港段（起自香港國際機場人工島，止於粵港分界線）由香港負責建設，口岸和連接線則由三地各自建設。

大橋啟用後，穿梭香港、珠海、澳門的行車時間可從原來的3至5小時，縮短為40分鐘至1小時；由香港國際機場到珠海車程由4小時大減為45分鐘；由葵涌貨櫃碼頭到珠海，由3個半小時大砍至75分鐘。大橋上沒有公共廁所、加油站，也不能隨意停車，不過在上橋前，3地口岸都有公廁。除交通運輸用途外，大橋的東人工島也具備觀光、遊覽、休閒等功能。

(中國時報)