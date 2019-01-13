提升防禦力 印最長鐵公路橋開通

2019年01月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

去年12月25日，印度籌畫33年、建造耗時16年的最長鐵公路兩用橋博濟比爾（Bogibeel）橋正式開通。這座橋距離陸印邊界僅20公里，可乘載印度最重的坦克，還可供戰機起降，未來印度向邊境運送物資與部隊等後勤補給將更加迅速。這也讓外界憂心，這座新建的大橋可能讓兩國原本就不穩定的關係更添變數。

總理莫迪 搭首班列車啟用

博濟比爾橋長4.94公里，底層為雙線鐵軌，上層為雙向6車道的公路，是印度唯一全焊接且遵循歐洲規範與焊接標準的橋梁，使用年限長達120年，開通後印度東北部阿薩姆邦至大陸藏南地區伊達納格爾的鐵路行程可縮短約750公里，公路行程減少約8小時。《今日印度》（India Today）報導，這座橋是亞洲第2長的鐵公路共構橋梁，建造成本約590億盧比（約台幣261億元），是印度改善阿魯納查邦（Arunachal Pradesh，陸稱藏南，此處與陸有領土主權爭議）邊境物流運輸計畫的一部分。

印度總理莫迪搭乘首班列車跨越布拉馬普特拉河（上游在陸境內，陸稱雅魯藏布江），為博吉比爾橋揭幕時表示，這是「連接阿薩姆邦和阿魯納查邦千百萬民眾的生命線，它的開通是一項歷史性壯舉」，也是一大「工程奇蹟」。

1985年，印度為解決阿薩姆種族仇殺而簽訂阿薩姆協議，其中就把博濟比爾橋列為必修的基礎設施。2002年4月21日，該橋在人民黨創始人瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）任內動工。12月25日是瓦巴依誕辰，現任人民黨總書記莫迪於當日出席通車儀式，也有紀念瓦傑帕伊之意。

莫迪還透露，雖然印度在先前長達60、70年的時間裡，只在布拉馬普特拉河上修建了3座橋，但在過去4年半中，就新修建了3座，另外還有5座橋正在建設。未來該河南北兩岸的連通性將不斷增強，這也將改變整個印度東北部地區。

強化後勤補給 具戰略價值

英國《泰晤士報》分析，這座大橋的開通可在選舉前為莫迪拉抬人氣。印度當地報紙則引述國家安全顧問委員會成員兼大陸專家納拉辛漢報導，博濟比爾橋在戰略方面的價值至關重要，有助此敏感地區的部隊調動，也可提升邊境沿線防禦工作的後勤能力。

2017年，印度開通國內最長的橋梁-長9.1公里的洞朗-薩地亞大橋，連接阿薩姆邦和藏南地區，這座橋也是為增強其戰術調動能力而興建。一名陸軍高級軍官透露，這座橋最大優勢就是讓部隊更方便從河的南岸向北岸調動，「這意味前往印中邊境最遠端的路程將縮短幾百公里之多」。

(中國時報)