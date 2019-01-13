加拿大 3年笑納100萬移民

2019年01月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普為了防堵非法移民，執意要拿到美墨邊境築牆撥款，從而導致聯邦政府局部停擺時間創新紀錄；與之形成強烈對比的是，鄰國加拿大擬敞開國門，計畫在未來3年內迎接逾100萬移民進入。對於有意移居加拿大的人，現在正是大好時機，可以開始準備行囊了。

加拿大總理杜魯道領導的自由黨政府日前宣布，計畫在未來3年內，提供總額逾100萬人的永久居留權給外國人。根據提交加國國會的移民報告，2017年加國新增逾28.6萬永久居民，今年更計畫引入35萬名新移民，隨後兩年將分別引入36萬及37萬人。換句話說，年增人數幾乎占到加國總人口的1％。

解決人口老化、少子化

加拿大聯邦移民、難民及公民部（IRCC）部長胡森（ Ahmed Hussen）表示：「我們有史以來始終歡迎新成員加入，很大部分拜此之賜，加拿大才能發展成一個強大和充滿活力的國家。」本身為索馬利亞裔移民的胡森說，加拿大正面臨人口老化和出生率下滑問題，移民的湧入將有助彌補這些問題，同時增加本國勞動力。

到2035年 500萬人退休

胡森於2017年11月間就曾提及，到2035年，將有500萬加拿大人退休。移民計畫將讓所有加拿大人受益，因為移民將貢獻他們的才能來支持加國的經濟增長和創新，幫助加國維持在全球經濟的領先地位。

迎人才 接收經濟類移民

加拿大政府希望新移民成為未來經濟發展的一大助力，因此特別強調接收經濟類移民。提交國會的移民報告說，按照計畫，加拿大將歡迎更多經濟所需的技術及專業勞工，讓更多家庭成員團聚，並收容更多尋求新生活的難民。

在今年計畫新增的35萬移民中，聯邦經濟移民和省級移民占17.6萬人，依親8.9萬人，另將收容5.85萬名難民、申請庇護者或其他人道因素的移民。加拿大去年最多接收4.8萬難民，2019年計畫升至5.3萬人，2020年則升至5.65萬人。

加拿大對接收移民態度友善，更勝於其他許多西方國家，特別是鄰國美國。川普強調「美國優先」，大幅收緊移民政策，2017年初川普就下令暫停接收難民，並禁止7個穆斯林國家公民入境美國，當時杜魯道曾透過推特推文稱：「逃離迫害、恐怖和戰爭的人們，加拿大歡迎你們…多元化是我們的力量。」

(中國時報)