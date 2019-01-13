兩黨鬩牆 美政府停擺22天

2019年01月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府局部停擺於當地時間12日邁入第22日，創下美國史上政府關閉時間最長的紀錄。川普總統11日稱南部邊境情勢為「入侵」，但他表示，此刻不急於宣布國家進入緊急狀態，希望看到國會撥款建造邊境牆，從而結束政府關門局面。

川普告訴白宮記者，結束停擺最簡單的做法就是宣布國家進入緊急狀態，他絕對有權這樣做。但他寧願看到國會投票授權撥款，「我們目前沒有考慮全國緊急狀態。」他強調，律師告訴他，宣布緊急狀態100％經得起法律審查。

川普也在推特上發文，再次形容南部邊境問題為「人道危機」，並重申興建邊境圍牆可以杜絕毒品、人口販運等罪行入侵美國。

川普要求國會撥款約56億美元在美墨邊界建牆，為此與國會民主黨人在開支法案上僵持不下。從12月22日起，美國政府部分業務陷入停擺，估計有80萬聯邦政府員工領不到薪資。

川普10日前往德州邊境視察，指他所見所聞證實邊境的毒品和罪案危機不虛。他在推特上形容：「這是遠比任何人所理解更糟糕的情況，是入侵！」當時他宣稱有可能宣布進入全國緊急狀態，如此一來，他便可以未經國會批准而動用資金。但民主黨人可能會立即提出法律挑戰。民主黨人說，邊境並沒有緊急狀態，總統這樣做超出憲法賦予他的權力。

美國聯邦政府陷入史上最長停擺。國際評級機構標準普爾（S&P）發表報告估計，停擺的代價約為每周12億美元，迄今美國經濟已因此損失36億美元，若政府繼續關門超過兩周，經濟成本將高達60億美元，超越川普提議建邊境牆的預算（56億美元）。

(中國時報)