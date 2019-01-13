擁H-1B工作簽證 更有機會拿綠卡
美國總統川普11日推文表示，很快會改革簽證計畫，讓持有H-1B工作簽證的人更容易留在美國，並有機會成為美國公民。H-1B工作簽證是發放給受過高等教育的移民在美國從事特殊行業工作的臨時許可。
川普推文說：「在美國的H-1B持有者可以放心，政策很快會有改變，你們留在美國將變得更簡單和確定，包括成為公民的潛在途徑。我們希望鼓勵有才華和高技術人才在美國發展事業。」
目前還不清楚川普發前述推文的原因為何。不過《華盛頓郵報》報導稱，由於取得H1-B簽證的手續麻煩，有愈來愈多科技勞工從美國搬遷到加拿大。
川普主張圍堵非法移民進入美國，但他時常讚揚和鼓勵高技術移民，尤其是申請和持有H-1B工作簽證的人士。他們必須擁有學士或更高學位。
美國移民局每年發放8.5萬個H-1B簽證，其中6.5萬個給擁有學士學位或同等學歷的申請人，2萬個給擁有碩士學位或更高學歷的申請人。H-1B簽證申請競爭激烈。移民局於每年4月第一個工作日開始接受申請。往往在第一個星期，8.5萬個簽證配額就發放完畢。
(中國時報)
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