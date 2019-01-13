就給他吧！ 民眾不耐虛耗
美國聯邦政府局部停擺，首當其衝的是80萬聯邦工作人員。但是，其他經濟領域也受到了損害，尤其是在聯邦僱員最多的華盛頓特區。
曾在2013年政府停擺期間擔任政策顧問的伯格說，政府長期停擺只會對全國的經濟和企業產生負面影響。美國進步中心的伯格說：「根據白宮的說法，政府關門每周損失約25億美元。我認為這不僅是經濟影響，困難一直在蔓延，給小企業帶來挑戰。」
隨著部分政府部門持續關閉，從當地餐館到出租車司機都遭受衝擊。打車公司Lyft的司機理查茲說：「我正努力賺點外快來養活自己，你知道的，這很困難。」餐館員工雷扎說：「沒有顧客來這裡。我們付不起房租，無法支付薪水，這太過分了。」
雖然政府關門對當地企業造成影響，但川普總統繼續推動爭取美墨邊境牆經費。餐廳老闆滕加說：「不管他想要什麼，就給他吧，因為當前的情勢傷害了所有人。」
自去年12月政府關門以來，部分餐館每天定期提供免費食物，以幫助那些被迫休假，無法領取工資的聯邦僱員。披薩廚師餐廳麥克法特說，從6點到8點，被迫休假的聯邦僱員可以得到免費披薩。我覺得這很棒，因為很多人有時入不敷出。
(中國時報)
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