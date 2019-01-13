沙烏地遭家暴少女 獲加國庇護

2019年01月13日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

聲稱遭到家人暴力對待而逃家的沙烏地阿拉伯少女拉哈芙．奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）已獲加拿大庇護，11日由泰國曼谷飛往加拿大多倫多。

18歲的拉哈芙11日傍晚從曼谷搭機前往加拿大多倫多，中途在南韓首爾轉機。拉哈芙在推特上傳在機上手持護照的相片。加拿大總理杜魯道也證實給予她庇護。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪發表聲明：「今日難民保護往往受到威脅，未必能獲得保障，但國際難民法和人道主義價值觀，在這起事件中占了上風。」聲明指出，「快速通道」的機制讓拉哈芙得以迅速前往加拿大，「全球2540萬難民中只有一小部分能循此通道，這些人通常是面臨風險最大的難民，例如正處於危險中的女性。」

加拿大總理杜魯道證實給予拉哈芙庇護，稱：「我們很高興這樣做，因為加拿大是個知道為全球人權和婦女權利發聲有多重要的國家。」

加拿大早前因要求沙烏地阿拉伯釋放爭取女權的鬥士巴達威和她的弟弟拉伊夫．巴達威，引發兩國外交風波，為此沙國驅逐加國大使並召回駐加大使。拉哈芙事件會不會進一步影響兩國關係，尚不得而知。

拉哈芙因脫離伊斯蘭教而擔心被家人迫害，趁與家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，她在曼谷機場入境轉機時被扣留護照，她遂將自己反鎖在機場旅館，只願見聯合國難民署官員，並推文向外界求救，稱回到沙國，她性命將不保。

拉哈芙受困曼谷機場3天後，9日獲聯合國難民署確認難民資格，澳洲、加拿大政府隨即同意給予她庇護。她的父親9日也赴曼谷欲接她回國，但她拒絕見他。泰國當局稱，父親得悉拉哈芙前往加拿大後，已搭機返回沙國，他否認曾暴力對待女兒，或強逼她接受家人安排的婚姻。

(中國時報)