誰掌世銀 第一千金伊凡卡或被提名

2019年01月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

世界銀行總裁金墉宣布2月1日提早卸任後，外界都十分關心誰將接掌世銀。外媒報導，美國總統川普愛女伊凡卡與前任美國駐聯合國大使海利都是可能的接班人選。

美國財政部發言人11日透露，他們已收到「為數眾多的推薦」，且已開始針對「一位美國提名人」進行內部審查。2017年，世銀在伊凡卡的推動下，成立了1個名為「女性企業家融資倡議」的基金，鼓勵婦女創業。海利於去年12月辭去駐聯大使職務後，還一度傳出伊凡卡將接替其職位。

美國是世銀最大股東，傳統上總裁一職向由美國包辦。近年開發中國家與新興經濟體的重要性日益增加，川普政府提出的人選是否能順利通過世銀董事會這關，仍待觀察。世銀高層表示，遴選總裁時，不排除人選並非美國公民的可能性。該行將於2月初開始接受提名，並於4月中旬確定人選。

(中國時報)