誰掌世銀 第一千金伊凡卡或被提名
世界銀行總裁金墉宣布2月1日提早卸任後，外界都十分關心誰將接掌世銀。外媒報導，美國總統川普愛女伊凡卡與前任美國駐聯合國大使海利都是可能的接班人選。
美國財政部發言人11日透露，他們已收到「為數眾多的推薦」，且已開始針對「一位美國提名人」進行內部審查。2017年，世銀在伊凡卡的推動下，成立了1個名為「女性企業家融資倡議」的基金，鼓勵婦女創業。海利於去年12月辭去駐聯大使職務後，還一度傳出伊凡卡將接替其職位。
美國是世銀最大股東，傳統上總裁一職向由美國包辦。近年開發中國家與新興經濟體的重要性日益增加，川普政府提出的人選是否能順利通過世銀董事會這關，仍待觀察。世銀高層表示，遴選總裁時，不排除人選並非美國公民的可能性。該行將於2月初開始接受提名，並於4月中旬確定人選。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。