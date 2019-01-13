陸今年GDP 林毅夫估6.5％

2019年01月13日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

今年世界經濟籠罩在陸美貿易戰陰霾下，各界喜憂參半。世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫表示，2019年大陸經濟預計將實現6.5%左右增長，對世界經濟增長的貢獻率繼續保持在30%左右。而香港首富、長和系前主席李嘉誠11日則示警，今年世界經濟趨複雜，提醒「大家都要小心」；「照道理全球經濟會差」，現在幾乎全球各國的GDP都出現低增長。

創造更有利營商環境

林毅夫10日在紐約舉行的「2019年中國經濟展望」論壇上指出，大陸減少過剩產能、去庫存、降槓桿等改革措施取得實效後，重點將轉向降低行政成本或減輕企業行政負擔，這都有助經濟增長，並創造更有利營商環境。

林毅夫認為，大陸繼續推進產業升級、改善生態環境、加強基礎建設以及深入推進城市化建設等措施，有助於消除「發展瓶頸」，以刺激經濟成長。他說，大陸的市場潛力與經濟增長不僅為本國人民創造發展機遇，也為外國企業提供良好商機。

大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆在昨日舉辦的第23屆中國資本市場論壇上明確表示，2018年大陸經濟增長6.5%的目標能夠實現，對應約8兆元人民幣（下同，約合台幣36兆元）左右的增量，相當於世界上排名第15位國家的GDP。這是含金量很大的增長。因大陸經濟總量在2017年已超過82兆，2018年預計達90兆，增長的部分相當於增加一個G20國家的總量，且這個增量占全球將近1/3。

按既定安排，國家統計局將於21日召開國民經濟運行情況發布會，公布去年度經濟運行數據。

財政部門要做「鐵公雞」

此外，為刺激消費與經濟成長。大陸財政部長劉昆10日接受大陸官媒專訪時說，今年積極的財政政策是「兩加大」、「一提高」。「兩加大」為加大減稅降費力度和財政支出力度。「一提高」即提高財政資金配置效率和使用效益，政府要過緊日子，嚴控「三公」經費預算，一般性支出壓減5%以上，對於不該花的錢財政部門要做「鐵公雞」一毛不拔。

(中國時報)