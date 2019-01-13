台企聯春節座談 劉結一將出席

2019年01月13日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）17日將舉辦春節座談、晚宴，各省市台協會長約1至2百人將在北京「職工之家」開會，屆時大陸國台辦主任劉結一、新上任的副主任裴金佳都將與會，除傳達中共總書記習近平提出的「習五條」精神外，也將對過去一年的對台工作作出總結。

按照慣例，台企聯每年都會在農曆春節前夕，舉行新春聯誼座談。由於中共總書記習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上對台提出「習五條」後，蔡英文總統堅決反制，「不承認九二共識、不接受一國兩制」，讓今年的活動格外受矚。

北京資深台商黃紫玉表示，17日的議程安排，上午是北京市台協的年終活動，下午3點至5點半是大陸全國台企聯的座談，除劉結一外，海協會長張志軍與甫上任的國台辦第一副主任裴金佳也將出席。

黃紫玉表示，按往年慣例，會議內容將會先提出去年一年的工作總結，檢討哪些做得不夠到位的地方，然後再展望新一年度的工作規畫。尤其去年是大陸改革開放40年、今年是《告台灣同胞書》發表40周年，工作檢討與展望應會緊扣這2個主題進行。

「習五條」的第四點提到「兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」，許多台商相當有感。

黃紫玉說，「習五條」提供台商一個更便利的營商環境，相信在制定之前，大陸當局經過長時間的調查研究，提出這些行得通的政策，符合社會與經濟的期待。「整體而言，習五條是相當陽光的，為台商創造更好的經營條件。」

一名廈門台商表示，廈門和金門、馬祖的關係，原本就十分密切，早年有許多金門人到廈門置產；廈門和台灣的方言相通、地理氣候條件近似，吸引不少台商前往投資，大陸各省市台商協會的規模，廈門算得上第三大。「如果兩岸之間和平發展，相信大陸願意讓台灣和金馬民眾共享經濟發展紅利。」

(中國時報)