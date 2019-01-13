體會習談話 崔天凱籲美慎處涉台議題

2019年01月13日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱華府時間11日闡述大陸國家主席習近平對台談話，崔天凱表示，希望美方支持大陸的台灣議題主張，恪守一個中國、三個聯合公報精神，慎重妥善處理涉台議題，也希望美方尊重、歡迎、支持大陸在台灣問題上的政策主張。不過與此同時，也有美國聯邦眾議員呼籲，美政府應重新思考對一中政策的支持，台灣前途應該在台灣人民同意下以和平方式解決。

大陸駐美大使館11日傍晚在使館舉行「習近平對台談話座談會」，崔天凱分享對習近平談話的體會，以及談論陸美關係，約有40名兩岸僑胞與學生出席。

崔天凱提出對習近平談話的四項體會：第一、深刻昭示祖國必然統一的歷史大勢；第二、鄭重提出新時代對台政策主張；第三、充分展現對台灣同胞的誠意與善意；第四、清晰表明維護國家和民族核心利益的堅定決心。

解釋第四點時，崔天凱重申台獨是歷史逆流、是絕路，陸方不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動；中國人的事要由中國人來決定，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是中國人的內政，不容任何外來干涉。

崔天凱表示，和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳法案，強調兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞家裡的事，「得要家裡人商量著辦」。

崔天凱呼籲美方，希望美國「尊重中國的核心利益與中國人民的民族情感，支持中國在新時代台灣問題的政治主張」，恪守一個中國原則與三公報精神，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局與台海和平穩定。他也呼籲旅美僑胞與兩岸青年，為探索兩制台灣方案發揮創意，繼續推進「反獨促統」事業。

不過習近平的對台談話，也引發部分美國國會議員聲援。美國《台灣旅行法》發起人之一、俄亥俄州聯邦眾議員夏波呼籲，美國政府重新思考對一中政策的支持，夏波也認為，台灣前途應該在台灣人民同意下以和平方式解決。

夏波建議，美國會及川普政府都應在政策上「更強調台灣當局是一個活躍民主的合法代表」，並持續鼓勵台海兩岸在沒有任何前提的情況下展開建設性對話。

(中國時報)