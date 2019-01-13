中紀委大會 7常委到齊反腐
中共第19屆中紀委第三次全體會議11日至13日在北京舉行，這也是2019年開年7名中共中央政治局常委首度共同出席的大會。11日開幕大會上，中共總書記習近平發表講話，提出六大反腐任務，《人民日報》海外版公眾號「俠客島」12日分析，這些內容涉及思想、政治、作風建設，以及具體如何精準懲治腐敗、加強主體責任和監督體系、治理群眾身邊不正之風和腐敗等具體「抓手」（切入點）。
與往年召開的全會不同的是，此次會議邀請了13位「國家監委特約監察員」應邀列席，這在中央紀委全會歷史上尚屬首次。這13人包括中央和國家機關工作人員、企業單位代表，也有來自高校和研究機構的專家學者，以及基層工作者。
習近平強調，領導幹部特別是高級幹部，必須從「知行合一」的角度審視自己。他並提出六項任務：一是深入貫徹落實黨的十九大精神，不斷強化思想武裝；二是加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止；三是弘揚優良作風，同心協力實現小康；四是堅決懲治腐敗，鞏固發展壓倒性勝利；五是強化主體責任，完善監督體系；六是向群眾身邊不正之風和腐敗問題亮劍，維護群眾切身利益。
此外，為配合常委等大陸高層宣示反腐的動作，大陸央視近日也同步推出《紅色通緝》系列紀錄片，展現海外打貪的成果。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。