中紀委大會 7常委到齊反腐

2019年01月13日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

中共第19屆中紀委第三次全體會議11日至13日在北京舉行，這也是2019年開年7名中共中央政治局常委首度共同出席的大會。11日開幕大會上，中共總書記習近平發表講話，提出六大反腐任務，《人民日報》海外版公眾號「俠客島」12日分析，這些內容涉及思想、政治、作風建設，以及具體如何精準懲治腐敗、加強主體責任和監督體系、治理群眾身邊不正之風和腐敗等具體「抓手」（切入點）。

與往年召開的全會不同的是，此次會議邀請了13位「國家監委特約監察員」應邀列席，這在中央紀委全會歷史上尚屬首次。這13人包括中央和國家機關工作人員、企業單位代表，也有來自高校和研究機構的專家學者，以及基層工作者。

習近平強調，領導幹部特別是高級幹部，必須從「知行合一」的角度審視自己。他並提出六項任務：一是深入貫徹落實黨的十九大精神，不斷強化思想武裝；二是加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止；三是弘揚優良作風，同心協力實現小康；四是堅決懲治腐敗，鞏固發展壓倒性勝利；五是強化主體責任，完善監督體系；六是向群眾身邊不正之風和腐敗問題亮劍，維護群眾切身利益。

此外，為配合常委等大陸高層宣示反腐的動作，大陸央視近日也同步推出《紅色通緝》系列紀錄片，展現海外打貪的成果。

(中國時報)