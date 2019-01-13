降風險防誤判 美海軍令部長訪陸
中國時報
李文輝／綜合報導
美方證實，美國海軍軍令部長李察遜將於13日至16日造訪大陸，在北京會晤中共解放軍海軍司令員沈金龍中將、參訪東部戰區機關駐地南京。外媒報導，適逢美陸貿易情勢緊繃之際，此行將有助尋求兩大強國降低軍事風險。這次也是李察遜以現職身分第二度訪陸。
李察遜在二訪大陸前夕發表聲明指出：「為了降低風險並避免誤判，特別是在摩擦不斷之際，有必要例行性交換意見。」他說：「誠實坦率的對話可以更具建設性地改善彼此關係，有助於探索相關領域的共同利益，並在解決雙方分歧時降低風險。」
李察遜於2015年9月接任美國海軍軍令部長， 2016年1月，大陸7大軍區整編為5大戰區，同年7月12日南海仲裁案後不久，李察遜於7月17日首訪大陸，在北京會晤時任中共海軍司令員吳勝利，並赴北部戰區海軍機關（北海艦隊）駐地青島，參觀中共海軍潛艇學院並登上遼寧號航空母艦。
然而，去年9月美國以大陸向俄國軍購違反《以制裁反制美國敵人法》為由，制裁中共軍委裝備發展部與部長李尚福。大陸旋即反制，在10月拒絕美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」訪問香港、取消兩國在華府的高階海軍軍官會晤，因而推遲沈金龍與李察遜碰面迄今。
(中國時報)
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