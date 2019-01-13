2019年01月13日 04:10 中國時報 本報訊

日本導演平田織佐在全球掀起「人形機器人劇場」旋風，之前推出《蛻變—人形機器人版》由坎城影后伊蓮˙雅各和機器人合作，曾來台演出。（台北藝術節提供）

重大交通事故往往會引起「容錯率」如何降低的討論，在珍貴的生命面前，機械、人工智慧是否能將人的可能失誤如疲勞、酒駕排除尚是討論課題；在情感、心靈層面上，也被期待著能因新的科技、人工智慧帶來更精準或過去無法達成的體驗，藝術與科技的彼此跨界，方興未艾。

(中國時報)