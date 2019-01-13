機器人創意設計 不輸真實的人類
科幻電影中的生化人是否可能成為近未來？現代人身上的3C產品改變了我們的生活，一如原始時代狩獵不斷地發現新工具，若把AI當成「狩獵工具」，運用在藝術上，人類的近未來會是什麼樣貌？
台北數位藝術節策展人羅禾淋如是探問，策展顧問林志明也指出：「人工智慧所產出的藝術，觀者彷如在進行『圖靈測試』，不論支持或反對AI，都是去思考了人工智慧對未來的影響。」
阿里巴巴魯班 嚇壞設計師
過去認為創意畢竟是人、機最大差別，但羅禾淋舉例，大陸阿里巴巴人工智慧「魯班」在雙11期間創造了10萬個Banner，「可見連設計師都有可能被AI取代」；林志明更以AlphaGo Zero可從零開始自我訓練，只花3天就打敗舊版為例，「事情已經翻轉了！」
當人工智慧可以在沒有任何人類知識的基礎上，純粹靠自我學習成為制霸王者，人和人之間的棋藝比賽，評審已開始在巡查是否太有創意，來評估可能是機器下指導棋。
AI藝術體驗 彷如圖靈測試
林志明引歷史學者、《人類大命運》作者哈拉瑞之言指出，當創意被視為是機器下棋的徵兆，人、機在創意的競爭中已出現「礦坑中的金絲雀」，羅禾淋也指出，放到藝術創作來看，「藝術、工藝都強調身體與技巧的訓練，人類往往要重覆訓練以達到身體的平衡，但機械則是很快地就能達到精準無誤差的呈現。」於是現階段更多的是去探問，若機械和人一起創作是否能帶來新的思考與表現。
林志明並指出，就創作的結果論來看，機械閱讀人的情感或許更為精準，也就是說若要快速地創作全球風行的音樂，「可能性比人還來得高」，透過大數據分析，可以想見的若在舞池裡由AI依據每個人的需求而提供不同的舞曲，客製化的體驗亦指日可待。「最終，人工智慧生產的藝術，觀者其實也在進行『圖靈測試』，不論支持或反對，都將去思考AI對未來的影響。
(中國時報)
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