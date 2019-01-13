AI仿人躍進 西方極樂園還有多遠？
虛擬實境、AI科技方興未艾，對美術館而言，科技也成為藝術品詮釋的新興媒介。國立故宮博物院自2015年起與HTC合作，開發VR藝術作品，而上海的chiK11美術館，今年春天起開始出現人工智慧的參觀嚮導。
「準備好抵達藝術彼岸了嗎？」chiK11美術館今年開始，以一個身著白色西裝、黃色休閒褲的青年男子形象，在一進館的螢幕中歡迎參觀者，這個虛擬人物時而變成線條，時而化為展品中的陶罐。
這個人工智慧形象，是K11藝術基金會的創始人鄭志剛以自己的形象打造，而後AI模仿了他的聲紋，進行解說。chiK11的AI導覽技術提供者，是位於美國矽谷開發PAI（Personal AI）的公司ObEN。未來他們希望為每個人開發出每個人與自己相似的聲音、相似形象的AI導覽員。
國立故宮博物院今年則是與HTC VIVE團隊合作，以《清院本清明上河圖》為藍本開發「清明上河圖系列VR」，玩家如置河在圖中的虹橋市集、野台和餐廳，還得學習撐船技能，幫助船隻過橋，或幫忙演員著裝，表演才會開始，在金蘭居餐廳，更是要跑堂幫忙點菜。
在「清明上河圖系列VR」前，還有「神遊幻境」取材自台北故宮院藏，元代趙孟頫的《鵲華秋色》，玩家可走入圖中，悠遊於趙孟頫所描繪的濟南秋景旅程中，遨遊畫中的華不注山和鵲山；亦可走入畫中小屋，仔細端詳原畫的丹青墨韻；或輕搖小舟，悠然擺渡於鼓黃河舊道，近觀沙渚樹石、屋舍羊群等。
(中國時報)
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