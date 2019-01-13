VR新視界 人人都是一級玩家
1895年，世界上第一部公開放映的電影《火車進站》震撼了許多人的視覺感受，「很多人的反應是從椅子上跳起來，衝出劇院。」VR導演黃心健如此形容，而在經過百年後，導演們不斷發展新的敘事，觀者也在學習以不同的感官，體驗思考新的世界。
曾做過電玩、機械工程、工業設計、藝術裝置乃至演唱會製作的新媒體藝術家黃心健，今年甫以《沙中房間》獲威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎，他自覺過去VR仍比較視覺，戴上眼鏡就進入另一個時間、空間，但這次他發現「戴上眼鏡後的第一感覺是身體不見了」，而隨之而來的第二感覺是「很自由」，也認為過去很多媒體是請觀眾用視覺看，但現在已改變，「VR是邀請觀眾用全身來體驗的媒體」。
「在未來VR有非常大的影響是，我們可以用另一生物、性別、文化背景看自己，這也會是VR下一步的重要歷程。」黃心健表示，對VR創作者而言，趣味在於「人們往往相信眼睛而不是相信腿，做VR會讓人意識到自己可以掌控。」
運用科技創作，台灣藝術家陳依純選擇與機器人從討論中共同創作抽象畫，作品《如何向機器人解釋繪畫？》她首先向機器人解釋什麼是繪畫，也讓網友提供自己的定義，機器人吸收彙整後，向她回饋「什麼是繪畫」，她認為，透過和機器討論繪畫、哲學，和機器人共處共同創作，這樣的過程最終會讓機器人學到自己的意識，「去避免機器最終走向毀滅人類的科幻電影恐懼。」
(中國時報)
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