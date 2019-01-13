大師帶頭 星際大戰開打

2019年01月13日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

看電影又聽交響樂，《星際大戰》電影交響音樂會很有看頭。（牛耳提供）

結合視覺藝術與科技發展，電影音樂是20世紀以來至今偉大的新音樂流派，更是數百年來第一個以如此形式展現管弦樂的新平台，其中佼佼者又以奧斯卡金像獎最佳電影配樂得主約翰‧威廉斯為首，昨（12）日在台北國家音樂廳，約翰擔任配樂《星際大戰》電影交響音樂會首度訪台，結合科幻的視覺與磅的聽覺，讓滿場星戰迷度過了難忘的夜晚。

從樂團 找到自我風格

擔任指揮的，正是接手約翰‧威廉斯東岸最具代表性波士頓大眾管弦樂團指揮之職的基斯‧洛克哈特，這雖然是他第一次指揮《星際大戰》音樂會，但卻得心應手，「我在約翰面前是個小朋友，但他給我莫大鼓勵，他說只要好好保護並跟隨波士頓大眾管弦樂團的傳統，樂團就會有我的風格，根本不用擔心，事實上正是如此，我已經帶團24年。」

洛克哈特1959年出生於美國，他是波士頓大眾管弦樂團的現任指揮、英國BBC交響樂團指揮，洛克哈特表示，約翰威廉斯在樂團仍然扮演重要角色，「他是桂冠指揮，為人溫暖；寡言卻真摯，過去25年來是我的好同事、心靈導師與好朋友，我認為約翰是20世紀至今最著名的指揮，他將電影配樂帶向新的高度。」

用音樂 讓電影更豐富

洛克哈特說，《星際大戰》至今已經問世41年，有九集都出自他手，就像電影配樂界的「華格納《指環系列》」，「對我來說，能指揮他的作品也是一個榮譽。」洛克哈特認為，約翰與其他作曲家不一樣的地方在於他對樂團樂器配器與音色非常了解，「他讓電影看起來更色彩。如果你把音樂抽調，電影就會變得無聊。」

「星際大戰：曙光乍現」電影交響音樂會今天還有演出，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)