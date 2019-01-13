畫開壓抑 林麗玲直面情慾

2019年01月13日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「層出不窮關於性壓抑的騷擾事件，甚至性暴力，一直在自己的生活週遭發生。」旅居法國巴黎超過25年的藝術家林麗玲，憶及童年在台南小農村，性總是與偷窺、騷擾不脫關係，成為陰暗的、無法正視的話題，直到她1993年到了法國，才發現台灣的保守，然而2010年回到台灣，林麗玲直言：「台灣還是沒有改善！」

林麗玲說：「過去，台灣的長輩都告誡女生穿衣服不能太裸露，衣著連露出手臂都是不得當的。」她更憶及念大學時住在女生宿舍，每晚時間一到便要鎖門禁止進出，原因是「外面有色狼要小心」。

然而這一切，隨著她到歐洲，看到法國每周有一天在午夜12點後播出A片，荷蘭紅燈區妓女自在地在櫥窗內展現身體，林麗玲期望以自己的作品訴說：「或許台灣也應該以開放的心來面對身體與性。」她筆下撩裙、被綑綁的女子，都是自主性地展現自我，揭示情慾，也宣示主權。

近年國際間「Me Too」反性侵性騷擾運動正熾，林麗玲認為台灣勇於嚮應者仍較少，性別平權公投結果也顯示「台灣對於這樣的議題仍不去談。」林麗玲曾在某次辦展時，她一面布置巨幅人體畫像，一旁的男攝影師卻向她走來，問她穿的是什麼尺碼的內衣。緣於過去的經驗，林麗玲說：「我想用我的畫筆直接揭露、打開遮掩壓抑的門窗。我希望我的畫可以是一首一首感官的詩篇，在色相繽紛的吟唱中照見深邃複雜的人性一隅。」

今年「絢櫱之冀」個展，以「櫱」呼應林麗玲作品中的欲望，「欲望是原始、本能的，愈壓抑反而愈爆發。」如植物之櫱，愈是修剪、砍伐，愈是竄生、萌芽。她希望透過藝術的形式直面人性，進而抒發、轉換。林麗玲也在此次展出新的系列作品，「敘述性更多，畫中的小女孩不再是正面或掀裙，而是著重耳朵背後、背面，想表現女孩耳後嬌柔的特殊美感。」

(中國時報)