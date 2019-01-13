掌握細節 重現李天祿看家戲
已故布袋戲大師李天祿代表作《清宮三百年》中的「年羹堯」段落，10年前曾由陳錫煌、黃僑偉翻新重演，今年將再度重新製作，由歌仔戲名角王金櫻擔任現場演唱，並加入流行編曲、皮影戲等元素，推出《年羹堯傳奇》。這回擔任導演的黃僑偉表示：「編曲會跳脫原有的後場鑼鼓點，場面調度也有子母畫面概念，呈現新穎面貌。」
《清宮三百年》源自經典小說《清宮祕史》，由李天祿改編，在1948年推出後連演13年，轟動一時，在鄉間小鎮、地方廟口巡演，都吸引戲迷相約欣賞。
《年羹堯傳奇》描述驍勇善戰的清代名將年羹堯，出生時被父親元配丟入豬圈，所幸獲善心傭人所救，卻也因此和生母春花分離，十六年後才全家團圓。
陳錫煌表示，他特別為劇中的春花準備兩只尪仔，「也許觀眾在台下看不出年紀差別，但是擔任主演者，必須對掌中角色有所設定，一尊是年輕時的春花，另一尊是年老的春花，兩尊相差16歲，舞台上的時間流逝，就掌握在演師手中。」
陳錫煌也展現春花尪仔的腳部細節，正是清朝女性裹小腳的模樣，「觀眾不一定看得見這些細節，但是我不會因此而潦草，該有的元素都要有。」
黃僑偉表示，在春花翻山越嶺尋子的段落，很動人心弦，「劇組會安排皮影戲投影，加上燈光切換，作舞台上的分割畫面，讓敘述更豐富、視角更多元。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。