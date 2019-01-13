新北市新莊區－焢肉飯 入口即化
位於新北市新莊區中港一街的無店名「四神湯、焢肉飯」，招牌控肉便當俗擱大碗，便當盒裝滿白飯後淋上鹹香滷汁，鋪上滿滿高麗菜、酸菜及油豆腐，再擺上2到3塊滷到金黃軟嫩的碩大瘦肥焢肉，份量滿到連蓋子都凸起來，但1個便當只要60元，CP值超高，每到用餐時刻都大排長龍。
店家精心挑選三層肉及腿庫肉，每塊焢肉切成2到3公分厚，用獨門醬汁熬煮到焦糖金黃色澤，火喉控制精準到位，肥肉部分軟嫩，筷子一夾即斷、入口即化，瘦肉部分扎實不柴，點餐時老闆都會特地詢問客人喜好的肥瘦比例，依客人喜歡來選擇。
熟客還大力推薦必點的四神湯、苦瓜排骨湯，湯頭甘甜美味，四神湯內的豬腸熬煮入味軟嫩，調味恰到好處，苦瓜排骨湯清爽鮮甜，苦瓜先經過汆燙處理，入湯燉煮後幾乎沒什麼苦味，連不敢吃苦瓜的人也敢嘗試。
地址：新北市新莊區中港一街41號
電話：0935093558
營業時間：上午10點半到晚間8點，公休日另行公告
售價：焢肉便當60元
(中國時報)
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