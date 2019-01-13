大塊肉配曝菜 征服上班族
嘉義市「芳味小吃店」的爌肉飯有大塊爌肉及4樣小菜搭配，爌肉用曝菜佐味，十分下飯，客人吃好逗相報，老闆娘莊鹿芳堅持用真材實料回饋給顧客，讓客人吃得美味又飽足，吃出百分百的滿足感。
莊鹿芳從大陸嫁來台灣，與丈夫打工維持家計，生育3名子女後，家計負擔不輕，在飯店當主廚的朋友，傾囊相授指導2人做滷肉飯、爌肉飯的廚藝，夫妻倆從擺路邊攤做起，2年前租下目前店面，因料好實在，新生路商圈上班族、藍領族很快都成為老主顧。
莊鹿芳說，爌肉飯用當天現宰溫體豬肉，先油炸後，精選品質穩定的曝菜以乾鍋炒香，讓曝菜回春活起來，再與肉塊一起用滷汁焢熟後燜約3小時，讓焢肉與曝菜互相入味。
滷汁是美味關鍵，她以醬油、蠔油、油膏及冰糖調和適當比例，讓滷汁可以提出肉的美味，甜鹹適中，口感剛好可以下飯，齒頰留香，意猶未盡，而4樣配菜及白飯的量，讓客人充滿飽足感，且因價格親民，大受藍領客人喜歡。
前仁義里長徐國榮也愛這一味，特別推薦親朋好友相揪來吃，銅板價就能吃到美食，也一起拚嘉義的美食經濟。
地址：嘉義市東區新生路671號
電話：（05）2750506
營業時間：上午10點半至下午1點半、下午4點至晚間7點半，周日公休
售價：焢肉飯65元
(中國時報)
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