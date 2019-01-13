銅板價呷粗飽 止餓首選

2019年01月13日 04:10 中國時報 李忠一 ）

沒有顯著的招牌，但宜蘭市的「復興路焢肉飯」用料實在、香味四溢，而且只須銅板價就能飽餐一頓，在餐飲業競爭激烈的復興路商圈中，這家焢肉飯是許多人午、晚餐的首選。

復興路焢肉飯顧客可依食量選擇大、小碗，焢肉飯的肥肉Q彈、口感軟嫩，瘦肉部分品嘗起來不油膩，且保有肉質的香甜，滷味香氣四溢，而筍乾點綴得恰到好處，讓焢肉飯品嘗口感有層次，清爽卻不簡單。

品嘗焢肉飯時，顧客常會加點味噌湯，結合湯品一起享用更添風味；復興路焢肉飯不只有大、小碗區別，還可點搭配魯蛋、油豆腐的一份60元「焢肉全餐」。

除了焢肉飯，還有肉燥飯與肉燥全餐，以及平價、一份40元的壽司，以及茶碗蒸、魯蛋、油豆腐、筍絲等，只愛吃肉的客人，也可單點10元焢肉，一塊30元。

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路111號

電話：（03）9311522

營業時間：上午10點至晚間8點，周一公休

售價：焢肉飯大碗45元、小碗40元，焢肉全餐60元

(中國時報)