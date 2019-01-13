選用現宰溫體豬 新鮮即美味
位在平鎮壢新醫院附近的「林記當歸鴨」，是在地人可以同時當早、午、晚餐的店家，不論飯、麵、水餃到客家湯圓，都是家常口味，除了招牌當歸鴨，焢肉飯也是饕客常點的美食料理。
林記當歸鴨開業迄今已20年，創始人古玉珍13歲就在麵店工作，一輩子投身餐飲行業，剛創立林記當歸鴨時只是路邊攤，如今已有獨立店面，也交棒給兒女林曉蕙、林雅惠、林怡欣與林祥吉4姐弟共同經營。
林曉惠說，林記當歸鴨的焢肉飯選用每日新鮮屠宰的溫體豬肉，且只挑選三層肉部位，用滷包、蒜頭、八角和媽媽留下的配方香料，將肉滷製至少13小時以上，絕不添加任何人工調味品，因為媽媽古玉珍教導他們，「食材只要新鮮，就會好吃！」
配菜中的筍絲，也是客人經常另外加點的小菜。林曉惠說，筍絲一定要選擇最鮮嫩的筍尾，烹煮前先泡水洗掉醃漬物雜質，之後花近1小時，用滾水汆燙3次以上，去除所有酸味後，再浸泡清水1天，才調味烹煮成筍絲，雖然看起來不起眼，製作過程卻最費時，也因為如此，與Q彈的焢肉成為完美搭配，達到畫龍點晴效果。
地址：桃園市平鎮區廣泰路156號
電話：（03）4952732、0933781073
營業時間：早上7點至晚間10點，周日公休
售價：焢肉飯80元
(中國時報)
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