特選後腳庫肉 饕客慕名而來

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳淑娥 ）

緊鄰台中清水紫雲巖的「魯肉阿倫」焢肉飯，採用溫體白豬後腳庫肉，搭配醬油、米酒等獨家配方熬煮3至4小時，焢肉上色漂亮且香味四溢，搭配梅乾菜及每日「神祕配菜」，令慕名饕客大快朵頤，也爭相吃好逗相報。

31歲老闆張耀倫餐飲科班出身，在餐廳、飯店工作10年，3年前返鄉創業開起「魯肉阿倫」，與媽媽一起經營，焢肉飯是店內招牌之一，採用溫體白豬的後腳庫肉部位，每天現場熬煮3至4小時，色香味俱全，至於「神祕配菜」包括有豆枝、酸菜、豆干、豆輪或筍乾，每天都不同。

焢肉到底要滷多久才能Ｑ而不爛？張耀倫說，通常滷到一定時間後停火，比較符合一般民眾口感，若是老人家或客人想吃爛一點的焢肉，就會再多熬煮些時間，盡量滿足不同消費者的喜好。

由於緊鄰清水信仰中心紫雲巖，店內總有許多香客，加上在地民眾，用餐尖峰時間常忙得不可開交。1一名常客讚不絕口表示，「魯肉阿倫」的米飯特別香、粒粒分明，張耀倫強調，店內米飯採用在地國產米，並隨季節不同調配混米比例，才能烹煮出Q度適中的米飯。

地址：台中市清水區鰲峰里大街路119號

電話：（04）26222111

營業時間：上午11點至晚間7點半，周一公休

售價：焢肉飯50元、魯肉飯40元（大）、30元（小）

(中國時報)