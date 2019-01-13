改良家常味 簡單卻讓人懷念
在南台灣，焢肉飯通常被稱為滷肉飯，屏東恆春的「小時候滷肉飯」老闆娘張嘉芬傳承媽媽的手藝，將肥瘦比完美的大塊豬肉以獨門醬汁滷過，放在車城溫泉米煮成的飯上，再搭配自製小菜、煎得焦香的荷包蛋，簡單卻藏不住高貴滋味，是記憶中懷舊味道。
張嘉芬說，滷肉飯是南台灣的家常料理，每家都有每家的做法和味道。媽媽是台南人，滷肉的口味稍微偏甜，她很早就學會媽媽的作法，自己稍加改良後，也成為女兒記憶中的味道，是家族傳承的記憶，她很想和更多人一起分享。
正好去年朋友有棟5、60年的老房子閒置，她決定借來開店賣滷肉飯，除了古早味料理外，店內裝飾也都採用早年樣式，充滿了小時候的回憶，也成了店名由來。
除了原味滷肉飯，張嘉芬也以恆春半島滿州鄉特產的港口茶，自行研發出港口茶滷肉飯，醬汁特別加入茶一起熬煮，減少醬油及冰糖比例，帶有特殊茶香，口感也更清爽。
店內配菜也都選用恆春半島在地當季時材，例如花生、洋蔥、粉薑、白蘿蔔、南瓜、小番茄等，讓前來用餐的人，感覺就像是在家裡吃飯一樣輕鬆自在。
地址：屏東縣恆春鎮文化路134號
電話：（08）8895688
營業時間：上午11點時至下午2點半、下午4點半至晚間8點半
售價：小時候原味滷肉飯、港口茶滷肉飯85元
(中國時報)
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