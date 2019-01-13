國家清潔周起跑 侯領軍掃街
新北市環保局12日舉辦「108年國家清潔周」起跑活動暨「公廁金質獎及友善公廁頒獎典禮」，市長侯友宜頒獎表揚包括十三行博物館在內等55個公廁金質獎單位。侯友宜也在宣布國家清潔周從12日開始起跑時表示，新北市連續7年蟬聯「最乾淨城市」殊榮，期盼在他擔任市長的未來4年，新北市年年都要繼續得獎。
表揚55公廁金質獎單位
侯友宜12日前往三重區體育場向日葵廣場，頒獎表揚新北市獲國家認證的55個金質獎得獎單位、11家熱心參與公廁認養企業、36個公廁特優場所認證單位，其中十三行博物館以結合博物館展覽打造的特色公廁，分別榮獲創意特色組及觀光遊憩組金質獎，表現最為傑出。
為了感受清潔隊員辛苦，侯友宜也拿起掃帚及清溝勺，跟著清潔隊員一起清掃街道、清水溝及清除電線桿違規小廣告，侯友宜拿著清溝勺賣力從水溝挖起一勺勺淤泥，抹去額頭上的汗水後直呼：「清潔隊員真的很辛苦」。
大家具清運 27日前預約
農曆新年即將到來，侯友宜同時宣布國家清潔周從12日開始起跑，農曆新年除舊布新，從現在起到過年還有將近一個月時間，民眾提早清理打掃環境，同時也減輕清潔隊員負擔，讓新北市煥然一新，家家戶戶過好年。
侯友宜也說，公廁是城市環境衛生的指標，代表城市是否進步文明，目前企業認養公廁成效良好，這是政府與民間合作的典範，新北市現有逾5千個公廁，未來一定會逐步開放，讓更多企業認養公廁，也讓新北市更加乾淨整潔。
環保局長劉和然提醒，農曆年前垃圾清運需求增加，市民若有大型家具需清運，應提前在1月27日前向清潔隊預約登記，1月28日至2月4日除夕期間，清潔隊著重收運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容工作，只受理預約過年後清運案件登記，2月8日初四起恢復正常收運。
(中國時報)
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