桃捷招募擠破頭 錄取率僅2.92％

2019年01月13日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃捷公司12日在開南大學舉行2019年人才招募筆試，共吸引3156人報考，爭取92個職缺，錄取率僅2.92％，比多數國家考試錄取率還低，這次維修類首次加考「術科測驗」，吸引423人報考，至於運務類更是大熱門，站務員報考人數1426人，錄取率僅0.63％，司機員也擠破頭，報考人數704人，錄取率僅3.4％。

桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章一早赴考場關心考試情況，並向現場辛苦的工作人員感謝致意，劉坤億表示，桃園捷運公司通車將邁入第3年，2018年年運量成長率達12％，除了提供「系統穩定、安全無虞」的捷運系統，未來持續朝運量提升及服務優化目標邁進。

共招募92名新血

這次招募92名新血，分別為運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙共5大類別，其中管理類組開出會計室及人力資源處「副管理師」2名，起薪5萬9起跳，工程員約4萬2600起，助理工程員、司機員、站務員、技術員等起薪都超過3萬元。

維修類加考術科

桃捷公司表示，這次維修類加考「術科測驗」，程度為高中職基本實作測驗，包括維修基礎工具使用實作、電子電路板接線實作、木工實作。

12日筆試結束，將在17日於招募官網開放筆試成績查詢，23日進行第二階段口試，25日公告錄取名單，3月起錄取者進行報到。

(中國時報)