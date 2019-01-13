桃捷招募擠破頭 錄取率僅2.92％
桃捷公司12日在開南大學舉行2019年人才招募筆試，共吸引3156人報考，爭取92個職缺，錄取率僅2.92％，比多數國家考試錄取率還低，這次維修類首次加考「術科測驗」，吸引423人報考，至於運務類更是大熱門，站務員報考人數1426人，錄取率僅0.63％，司機員也擠破頭，報考人數704人，錄取率僅3.4％。
桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章一早赴考場關心考試情況，並向現場辛苦的工作人員感謝致意，劉坤億表示，桃園捷運公司通車將邁入第3年，2018年年運量成長率達12％，除了提供「系統穩定、安全無虞」的捷運系統，未來持續朝運量提升及服務優化目標邁進。
共招募92名新血
這次招募92名新血，分別為運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙共5大類別，其中管理類組開出會計室及人力資源處「副管理師」2名，起薪5萬9起跳，工程員約4萬2600起，助理工程員、司機員、站務員、技術員等起薪都超過3萬元。
維修類加考術科
桃捷公司表示，這次維修類加考「術科測驗」，程度為高中職基本實作測驗，包括維修基礎工具使用實作、電子電路板接線實作、木工實作。
12日筆試結束，將在17日於招募官網開放筆試成績查詢，23日進行第二階段口試，25日公告錄取名單，3月起錄取者進行報到。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。