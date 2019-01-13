拚婚紗產業 燕邀新人拍幸福

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「新人要幸福快樂，一定要到台中結婚！」台中市長盧秀燕12日與旅遊達人Janet共同行銷台中幸福經濟的代表「婚紗產業」，希望透過「台中百大婚紗景點票選活動」，帶動中市景點話題與知名度，營造觀光新模式。盧秀燕說，歡迎大家來幫台中市票選出百大婚紗景點，拚婚紗產業、締造幸福經濟。

台中婚紗街 最大基地

盧秀燕12日出席華納婚紗精品概念館的台中百大婚紗景點票選活動，與知名國際旅遊節目主持人Janet、2對市府俊男美女員工，共同分享台中景點，場面溫馨熱鬧。

盧秀燕表示，中部7縣市民眾要結婚，大部分都會選擇來台中！因台中不僅有很好的婚禮顧問公司，從中區連接到北區的婚紗商店街，可說是中部最大「結婚基地」。她的婚紗照就在台中拍，不但幸福快樂且長長久久，婚紗照一輩子就拍1次，一定要拍得好、拍得美、拍得幸福！

盧秀燕強調，台中好山好水好風景，參加這次票選活動，還有機會抽到國內、外旅遊機票，及許多好康禮物，歡迎大家來幫台中市票選出百大婚紗景點，拚婚紗產業幸福經濟。

參加票選 送機票好康

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，為鼓勵民眾踴躍參與，第1階段推薦或第2階段票選都可擁有抽獎機會；獎品涵蓋台中─東京來回機票、國內線不限航點來回台中機票、住宿券及泡湯券、特色糕餅禮盒等。歡迎全民參與票選，藉此串連產業、帶動台中整體觀光。

(中國時報)