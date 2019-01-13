國寶手繪畫師 義賣助獨老

2019年01月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

近期獲邀為Gucci彩繪藝術牆，躍上國際的國寶級手繪電影看板畫師顏振發，首度為公益獻藝，花2天完成寬130公分、高160公分獨居長輩油畫，傳神描繪獨老落寞亦堅毅處境，畫作於網路公開拍賣募款，起標價8萬元，義賣所得投入弘道老人福利基金會獨居弱勢長輩關懷計畫。

描繪長者落寞堅毅處境

「不知道賣不賣得出去？」手繪功力早已是國寶級的顏振發，國內外邀約不斷，這回憑基金會提供一張相片繪製主題「最怕有天走不動，就要給人添麻煩了」，畫作中，獨居陋室阿公坐在門後，門邊一支拐杖，呈現獨老行動不便又不想麻煩別人的處境，鮮明傳神。

藝術家性格的他說，能否賣出去不是他該擔心的，是基金會的事，但也難掩樸實個性，謙稱「怕畫得不好」。

顏振發說，畫照片不難，但難在照片解析度不佳，人物神情不夠細膩，下筆思量許久，雖然「素材」不圓滿，但他還是完成讓人印象深刻之作。此次創作，顏振發只收5000元材料費，「做公益是好事，有緣人收藏更好。」

去年12月獲頒台南市卓越市民，讓顏振發很欣喜，「我一個只會畫畫的人，沒想到有這種機會。」66歲顏振發創作半世紀，如今揚名國際，始終一如往昔在全美戲院對面騎樓創作、教人畫畫，今將飛香港10天，為油麻地一家酒店繪製「霸王別姬」壁畫，4月也會到香港展出14件手繪作品。

今飛香港繪製霸王別姬

弘道基金會說，該活動是第10屆「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，今年以獨老藝術畫展為主軸，全台找12位藝術家合作，顏振發作品是當中最大幅、身價最高，拍賣至14日，若未順利賣出，也會另覓管道找買家。

(中國時報)