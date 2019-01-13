串聯宜花東 饒慶鈴拚觀光
台東縣長饒慶鈴將於2月21日率團參加「2019廣州國際旅遊展覽會」，除了希望透過今年「熱氣球」的參展主題，吸引對岸的民眾到台東以外，也邀請宜蘭、花蓮縣共同參與，營造宜花東「3縣一體」行銷觀光新作法，讓陸客來台不只是環島，還能在東台灣多停留，進行深度旅遊。
「2019廣州國際旅遊展覽會」是台東縣政府第3度參與，前2年都吸引眾多的廣州地區觀光旅遊業者、媒體的關注，廣州是大陸第1線大城市，2年來在熱氣球嘉年華，總有不少操著廣東話的陸客造訪，另外，台東縣觀光協會也與廣州「廣之旅國際旅行社」簽署締結戰略合作伙伴，積極促進兩地觀光交流。
推3縣一體 玩遍東台灣
台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，過去陸客來台多僅限於環島模式，今年的廣州旅展，台東縣政府除了繼續以熱氣球為行銷主題外，也邀請花蓮縣、宜蘭縣參與，共同營造宜花東3縣一體的行銷方式，讓陸客來台不只是走馬看花的環島模式，還能透過深度旅遊，讓對岸民眾深入認識東台灣的多面向魅力。
行銷熱氣球 來場深度遊
交觀處也指出，廣州旅展從2月21日到23日，包括台東縣觀光協會、台東旅行商業同業公會、台東旅館商業同業公會、台東民宿協會等觀光旅遊業界理事長、著名酒店及民宿業者、伴手禮店家等共81人龐大團隊前往，台東將設立210平方公尺的宣傳攤位，為歷屆台東參展規模最大。
(中國時報)
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