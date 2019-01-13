花蓮日出香榭大道 1廠商投標
總經費4億餘元的花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程蠟燭兩頭燒，花蓮縣政府一面忙著向中央請求保留經費，一面對外招標，11日第3度招標僅1家廠商投標，縣府將於16日評選。建設處長鄧子榆說，若廠商順利通過評選，最快能趕在春節後動工，預算部分則函送中央，盼能保留經費。
前縣長傅崐萁任內推動的日出香榭大道工程一波三折，原規畫經費6.6億元，計畫在花蓮市自由街鋪上1公里多的黑白石材鋪面，其中3.2億元道路鋪面由縣府自籌，且於去年完成第一階段1.4億的石材發包，中央補助2億多元則為土木工程經費。
土木工程標原定去年9月底開標，但前代理縣長蔡碧仲在開標前以「不符程序」為由臨時喊卡後細部修改設計，整體經費從6.6億降為4億多元，省下還未發包路面石材採購費用；徐榛蔚縣長上任當天，正式對外辦理招標，11日為第3次開標，共1廠商投標。
因2.6億工程費中，9成為中央補助、1成地方政府自籌，由於跨年度招標涉及預算保留，鄧子榆指出，去年底已以專函向觀光局、國發會請求保留，目前仍待回應，最壞打算就是全額自籌；一旦廠商評選結果出爐，只要提供施工計畫書、交通維持計畫書，縣府審核通過，最快農曆春節後就可動工。
日出觀光香榭大道整體景觀工程東起南濱路至民國路，全長約1.3公里，中央挹注的土木工程預算為2億5800餘萬元，工期666天，中央大道鋪設石材，兩側車道則鋪設柏油路面，部分用材將運用0206地震受損石材。
(中國時報)
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