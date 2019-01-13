感同身受 單親媽暖助弱勢童

2019年01月13日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹市政府4度舉辦感恩季「圓心願．愛無限」心願卡活動，邀請孩子們寫下願望，交由善心人士們認領協助圓夢，在感恩季還未結束，活動便牽起了433名孩子的願望與感人的故事，其中12歲的小羽想要一只棒球手套的夢想，就讓一名單親蔡媽媽想起自己的兒子，決定幫同樣單親的小羽圓夢。

今年「有你真好 Thank you！」感恩季中的「圓心願．愛無限」活動，邀請433名孩子在心願卡上寫下籃球、腳踏車及保暖衣物等各種願望，張貼在巨城、大遠百及藍印子等9家百貨店家，活動還未結束，心願卡在短時間內就被認領完畢，足見市民分享愛的心意滿滿。

市長林智堅指出，這是市府第4度舉辦該活動，今年是願望實現速度最快的一年，感恩季尚未結束，禮物就都認領完成，市民的愛心，讓陽光照進幸福城市的每個角落，分享給更多人，林智堅也特別感謝市民朋友的愛，在新的一年給每個孩子無限溫暖。

活動發掘了不少的感人故事，其中來自單親家庭的小羽熱愛棒球，他與父親最享受一起看職棒的時光，加入學校棒球隊後勤於練習，是球隊中的靈魂人物，這次他在心願卡寫下棒球手套的心願，「希望自己成為一名棒球選手，為國爭光。」

市民蔡小姐是一位單親媽媽，看到小羽的心願後，想起過去自己的兒子跟小羽一樣喜歡打棒球，卻礙於當時經濟困難，沒有辦法買球棒、手套給自己的兒子，因此蔡小姐決定藉這次機會，以行動支持小羽的夢想，也彌補了當初的遺憾。

(中國時報)