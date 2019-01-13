感同身受 單親媽暖助弱勢童
中國時報
邱立雅／竹市報導
新竹市政府4度舉辦感恩季「圓心願．愛無限」心願卡活動，邀請孩子們寫下願望，交由善心人士們認領協助圓夢，在感恩季還未結束，活動便牽起了433名孩子的願望與感人的故事，其中12歲的小羽想要一只棒球手套的夢想，就讓一名單親蔡媽媽想起自己的兒子，決定幫同樣單親的小羽圓夢。
今年「有你真好 Thank you！」感恩季中的「圓心願．愛無限」活動，邀請433名孩子在心願卡上寫下籃球、腳踏車及保暖衣物等各種願望，張貼在巨城、大遠百及藍印子等9家百貨店家，活動還未結束，心願卡在短時間內就被認領完畢，足見市民分享愛的心意滿滿。
市長林智堅指出，這是市府第4度舉辦該活動，今年是願望實現速度最快的一年，感恩季尚未結束，禮物就都認領完成，市民的愛心，讓陽光照進幸福城市的每個角落，分享給更多人，林智堅也特別感謝市民朋友的愛，在新的一年給每個孩子無限溫暖。
活動發掘了不少的感人故事，其中來自單親家庭的小羽熱愛棒球，他與父親最享受一起看職棒的時光，加入學校棒球隊後勤於練習，是球隊中的靈魂人物，這次他在心願卡寫下棒球手套的心願，「希望自己成為一名棒球選手，為國爭光。」
市民蔡小姐是一位單親媽媽，看到小羽的心願後，想起過去自己的兒子跟小羽一樣喜歡打棒球，卻礙於當時經濟困難，沒有辦法買球棒、手套給自己的兒子，因此蔡小姐決定藉這次機會，以行動支持小羽的夢想，也彌補了當初的遺憾。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。