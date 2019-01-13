魏稱合乎規定 王指依法行政
彰化縣17所國中小校長遴選結果在去年12月4日在彰化縣教育局網站公告，卻在新舊任縣長交接後不認帳，被形容是「彰化版的卡管案」，餘波盪漾。前彰化縣長魏明谷在臉書發聲，隔空開火，縣長王惠美12日也親上火線，表示縣府依法行政、校長權益不受影響。
彰化縣教育處長陳逸玲指出，申請辦理時間應在12月到1月間，卻提前在11月辦理，行政有瑕疵，不能算數，請示教育部也尚未回覆。為免爭議，延到7月底前完成辦理，這也是遴選委會的決議。
面對幡然改變，家長會不滿，教育界也傻眼。不願具名的校長指出，這次調任均是年資滿4年、8年的校長，留在原校必須調任為老師再代理校長，不僅尷尬，「我們管理老師，然後我們成績又被老師考核」不利校務推動，對未來年資計算也會產生很大問題。
教育人士指出，對4年1聘且任滿的校長，未來若無法遴選順利調校，恐會提前退休，就算是少數，也不該這樣被犧牲，若留下案例，也會被貼上政治干預的汙點。
遴選大地震，魏明谷在臉書指出，教育歸教育，政治歸政治，去年縣府辦理校長遴選作業，請示教育部，符合相關規定，校長是委員會遴選，不是縣長指派，不應該破壞制度。
王惠美昨參加消防節表楊大會，被媒體追問，強調縣府依法行政，「這次遴選委員會的處置有整體考量，不會影響到全體校長的權益，年資也不會受到影響。」
校長指出，1年辦1次或辦2次遴選各有考量，這次爭議無關乎孰優孰劣，時間可調整，但要有過渡期，人事結果都公告了才又取消，怎能說對當事人沒有影響。
(中國時報)
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