嘉義弱勢家庭 圍爐看歌仔戲

2019年01月13日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

天主教中華聖母基金會12日在吳鳳科大辦50桌，宴請嘉義縣市的弱勢家庭圍爐吃尾牙，由曾擔任國宴餐會總廚的王金發總舖師團隊操辦好料，並邀請明華園戲劇總團青年軍表歌仔戲，嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁到場向大家拜早年，洋溢年節溫馨氣氛。

天主教中華聖母基金會工作人員12日清晨5 點開始張羅「暖個好冬」圍爐活動，由復康巴士、計程車、遊覽車、中小巴士等交通工具，從阿里山、布袋、東石等偏鄉接運課輔班孩童、身心障礙者、老老相伴、獨老等弱勢者及其家屬們一起參加圍爐活動。

席開50桌，由曾經辦過4次國宴餐會總廚的王金發總舖師團隊操辦佳餚美味，70多歲楊姓姊妹陪同住在中華聖母家屋的101歲母親圍爐，姊妹倆一口一口餵母親吃菜、喝熱湯，還輕聲細語叮嚀母親慢慢來。

明華園戲劇總團青年軍由團長陳昭賢帶團南下表演歌仔戲《英雄．佳人》、《護國大將軍》，陳昭賢現場示範如何展現歌仔戲中小生及小旦的身段、手勢及腳步，愛看歌仔戲的阿公阿嬤跟著模仿，氣氛歡樂。

黃敏惠肯定中華聖母基金會連續7年為弱勢家庭舉辦「暖個好冬」圍爐活動，今年更邀請明華園總團青年軍表演歌仔戲娛樂阿公、阿嬤，讓大家邊吃好料，還可以看好戲，更添年節的氣氛。

翁章梁也感謝中華聖母基金會長期與縣政府合作，照顧弱勢家庭及提供長照服務，並預告縣府補助老人裝假牙的福利措施指日可待了。

(中國時報)