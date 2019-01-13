港都番石榴外銷 搶攻新加坡

2019年01月13日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

貨真的出去了！高雄市長韓國瑜「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」口號響亮，就職前先拜託議員代表出國洽談農產品訂單，如今高雄番石榴搶第一炮，12日首發裝運5公噸前往新加坡開賣，且未來訂單穩定，每2周約可出5公噸。

高雄農民栽培技術佳，番石榴品質在國際上受到普遍肯定，且全年均可生產，一向是外銷水果熱門首選，全市栽種面積近2700公頃，產量高達6700噸，是全台番石榴最大產地，占總產量約4成，是高雄外銷主力果品。

去年底代表韓國瑜前往新加坡洽談訂單的市議員陳麗娜日前受訪指出，當地NTUC集團旗下FairPrice超市的市占率60％，雙方談定元月先將高雄蔬果運過去試賣，3月再安排韓國瑜去簽約，順便辦「高雄周」展銷活動，未來則以長期訂單為主。

阿蓮區農會12日首發出貨5公噸番石榴運往新加坡，為2019南向出口農產品開響第一炮，之後每2周將出5公噸，預計3月起更可望達到每2周8公噸出貨量，對高雄果農來說是個好消息。

農業局長吳芳銘指出，韓流現象發威，來自國內外詢問度居高不下，高雄水果具生產履歷或國際認證，品質安全有保障，所以訂單能立刻接軌，而番石榴海運保鮮技術已成熟，運送過程冷鏈保鮮技術更能讓海外客戶品嘗到最新鮮的台灣味。

(中國時報)