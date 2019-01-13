北淡3建設完工 淡水暢通無阻
淡海輕軌綠山線從去年12月24日試營運至今，平均每天吸引逾2萬人次體驗，新北市長侯友宜12日上午首度前往視察並搭乘，他希望捷運局及捷運公司盡速改善試營運期間市民反映的問題，也呼籲加速推動淡北道路，讓市民能盡速使用便捷的交通路網。
新北市政府規畫淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路三大建設解決淡水交通問題，其中淡海輕軌綠山線7.3公里、共11個車站已於去年12月24日試營運，藍海線的漁人碼頭站、沙崙站及台北海洋科技大學站共2.2公里也正積極施工中，預計於108年底完工。
新北市長侯友宜昨日上午首度前往搭乘淡海輕軌綠山線後表示，淡海輕軌周邊環境非常漂亮，還有幾米公共藝術作品配合沿途風景，淡海輕軌具有通勤、通學及觀光的價值，民眾可以多搭輕軌道淡水看風景。
對於外界詢問選舉對手蘇貞昌落選後反而升任行政院長，侯友宜表示，老縣長是他的老長官，蘇當行政院長時他做警政署長，一起為台灣的治安努力，現在老縣長擔任行政院長，他非常高興能夠再續前緣、再度攜手合作，「選舉都是一時的，大家都要向前看，地方跟中央要合作，一起為台灣打拚」。
侯友宜指出，老縣長出身新北市，非常了解新北市在統籌分配款分配不公的狀況，相信老縣長會以公平的態度對待新北市，由於選舉期間有部分政見相同，他相信老縣長也會支持三環六線軌道建設、板橋車站旁精華地開發，攜手共創新北市民的福祉，打造新北市的未來新風貌。
(中國時報)
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